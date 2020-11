청소연구소, 부산으로 서비스 확장…청소매니저 모집

[아시아경제 김철현 기자] 생활연구소(대표 연현주)는 홈클리닝 서비스 플랫폼 '청소연구소'가 부산 지역 서비스를 새롭게 선보이며 현지 청소매니저 모집에 나섰다고 24일 밝혔다.

청소연구소는 지금까지 서울을 중심으로 인천, 경기도 주요 지역에서 서비스 해 왔으며 이번 부산 지역 서비스 확장을 시작으로 내년 전국 광역 도시에서 단계적으로 서비스를 실시할 방침이다.

이와 함께 청소연구소는 부산 지역 청소매니저 모집에 나섰다. 매니저 가입은 청소연구소매니저용 앱 설치를 통해 접수 가능하며 서류와 면접을 거쳐 교육을 이수하면 활동할 수 있다.

현재 청소연구소는 업계 최고 수준 보수와 다양한 복지를 제공하는 등 근무 환경 개선에 힘쓰고 있다. 올해 청소매니저들은 월 평균 15건의 활동을 수행하며 이들 중 상위 5%는 월 평균 320만원, 30%가 205만원에 달하는 월 소득을 기록하고 있다. 특히 부업과 파트타임으로 활동하는 경우가 상당수에 이른다.

청소연구소는 고객 데이터 분석을 통한 매칭 알고리즘 시스템을 통해 최적의 청소매니저를 연결하고 예약 변경과 취소도 간편하게 앱을 통해 이용 가능한 것이 특징이다. 앱을 통해 편리한 일정 관리 알람, 고객 집 찾기 내비게이션과 생활 가전 동영상 메뉴얼도 제공 받는다.

연현주 생활연구소 대표는 "부산 지역 대규모 매니저 모집을 통해 여성 일자리 창출에 힘쓰고 더 나은 근무환경을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

