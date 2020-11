현대로템, '국내최초 도입' 다목적 무인차량 공급업체 선정

[아시아경제 이기민 기자] 현대로템이 국내 최초로 도입될 다목적 무인차량의 공급 업체로 선정되면서 관련 시장에서 유리한 고지를 선점하게 됐다.

현대로템은 24일 방위사업청의 다목적 무인차량 신속시범획득사업을 수주했다고 밝혔다. 다목적 무인차량은 임무에 따라 다양한 장비를 탑재하고 운용할 수 있는 2t 이하의 원격·무인운용 차량이다. 위험지역 수색·정찰과 화력지원이 가능해 장병 생존성을 강화할 수 있다. 특히 근접전투 현장에서 탄약과 전투물자를 보급하고 전투에서 발생하는 환자를 후송하는 등 목적에 맞춰 다용도로 활용할 수 있다.

이번 사업은 다목적 무인차량을 국내 최초로 도입·시범운용하기 위해 방위사업청이 추진하는 신속시범획득사업의 일환이다. 현대로템은 계약 체결 후 6개월 내에 2t급 다목적 무인차량 2대와 함께 군의 시범운용을 위한 지원 체계를 공급할 예정이다.

현대로템이 이번에 공급할 다목적 무인차량은 자체 개발한 ‘HR-셰르파(HR- Sherpa)’를 기반으로 원격무장장치(RCWS)를 탑재해 원거리에서 목표를 자동추적 및 사격할 수 있는 등 성능이 강화된 모델이다.

HR-셰르파는 에어리스 타이어(Airless Tire)를 장착해 적의 공격에도 펑크 없이 지속 기동할 수 있으며 360도 제자리 회전이 가능하다. 또 원격주행을 비롯해 차량 앞 인원을 따라가는 종속주행, 지정된 경로를 스스로 탐색하며 이동하는 경로점 자율주행 등 무인차량의 이점을 극대화한 우수한 주행 능력을 보유하고 있다.

현대로템은 향후 수요에 따라 다양한 용도의 무인차량을 추가 개발해 무인체계 선도기업으로 자리잡고 시장 공략을 확대하겠다는 방침이다. 무인체계는 성장 잠재력이 높은 분야로 미래 시장에서 수요가 점점 늘어날 것으로 예상된다. 일례로 육군은 다양한 전투 플랫폼에 4차 산업혁명 첨단 기술을 접목하는 '아미 타이거(Army TIGER) 4.0' 계획을 발표하고 무인체계 도입에 나서고 있다.

현대로템 관계자는 “무인체계는 민간에서도 활용 가능성이 높은 첨단 기술로 관련 시장의 성장 잠재력이 높다”며 “다목적 무인차량 등 무인체계 부문 경쟁력을 강화해 국내외 시장에서 꾸준히 성과를 낼 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr