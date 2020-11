[아시아경제 이민지 기자] 큐리언트 큐리언트 115180 | 코스닥 증권정보 현재가 33,000 전일대비 50 등락률 -0.15% 거래량 50,277 전일가 33,050 2020.11.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 큐리언트, 코로나19 치료제 후보물질 '텔라세벡' 임상 2상 시험계획 신청[e공시 눈에 띄네]코스닥-22일큐리언트, 면역항암제 테마 상승세에 7.2% ↑ close 는 코로나19 치료제 후보물질 텔라세벡에 대해 남아프리카 공화국 식약처로부터 임상시험 2상 계획을 승인받았다고 24일 공시했다.

회사 측은 “코로나19 질환 환자를 대상으로 텔라세벡 투여 시 약효와 약동학, 안전성과 바이오마커 변화 등을 확인할 계획”이라고 말했다.

