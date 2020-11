한국은행 주택가격전망 CSI 사상최고…"집값 더 오른다"

[아시아경제 김은별 기자] 전국 아파트 매매가격 상승세가 계속되면서 주택가격전망이 조사를 시작한 지 역대 최고치로 올랐다.

24일 한국은행이 발표한 '2020년 11월 소비자동향조사'에 따르면 주택가격전망 소비자동향지수(CSI)가 130을 기록하면서 전달에 비해 8포인트 올랐다. 주택가격전망 CSI는 1년 후 집값에 대한 의견 조사로 100을 기준으로 한다. 100보다 높으면 집값이 오를 것이라는 기대, 낮으면 떨어질 것이라는 예상이다.

한은은 주택가격전망 CSI를 2013년 1월부터 조사했다. 조사를 시작한 뒤 가장 높은 수준이다. 황희진 한은 경제통계국 통계조사팀장은 주택가격전망 CSI 상승에 대해 "전국 아파트 매매가격 오름세가 지속된 데 따른 것"이라고 설명했다.

주택가격전망 CSI는 지난 7, 8월 125를 기록한 이후 부동산 정책 등의 영향으로 9월에는 117로 떨어졌다. 그러나 10월에 122로 반등한 뒤 이달에는 130으로 다시 뛰었다. 집값 상승에 대한 기대가 재확산되고 있는 셈이다.

이달 소비자심리지수(CCSI)는 전달보다 6.3포인트 상승한 97.9로 나타났다. 전달에 이어 상승세가 이어진 것이다. 다만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 따른 사회적 거리두기 영향이 반영되지 않아 좀 더 지켜봐야 한다는 분석이다.

황 팀장은 "이번 조사기간은 이달 10~16일로, 사회적 거리두기 1.5단계가 실시되기 전에 이뤄졌는데 억눌린 경제활동이 재개되고 백신 보급 기대 등의 영향으로 CCSI가 오른 것 같다"고 설명했다. 이어 "다음달의 경우 코로나19 재확산에 대한 방역이 성공하는지, 거리두기 단계 조정 여부 등에 따라 영향을 받게 될 것"이라고 전망했다.

CCSI는 2003년부터 2019년중 장기평균치를 기준값 100으로 해 100보다 크면 장기평균보다 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미한다.

11월 취업전망CSI(82)는 경제활동 재개에 7포인트 상승했고 현재생활형편CSI(89)와 생활형편전망CSI(94)도 전월대비 각각 3포인트 상승했다. 물가인식은 1.8%로 전월대비 0.1%포인트 하락했으나 기대인플레이션율은 1.8%로 전월 수준을 유지했다.

