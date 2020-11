식약처, 국내 개발 코로나19 백신 임상 1상·치료제 2상 승인

SK바이오사이언스 백신 임상 1상

동화약품 치료제 임상 2상

[아시아경제 조현의 기자] 식품의약품안전처는 SK바이오사이언스가 개발 중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 'NBP2001' 임상 1상 시험계획과 동화약품의 치료제 'DW2008S' 임상 2상 시험계획을 각각 승인했다고 23일 밝혔다.

SK바이오사이언스의 NBP2001에 대한 임상 1상은 건강한 성인을 대상으로 안전성과 면역원성을 평가한다. 해당 백신은 코로나19 바이러스의 표면항원 단백질을 유전자조합기술로 제조한 '재조합 백신'이다.

백신의 표면항원 단백질이 면역세포를 자극해 면역 반응을 유도하며 코로나19 바이러스가 침입하는 경우 항체가 바이러스를 제거한다. 앞서 임상시험을 승인한 2건의 백신은 'DNA 백신'으로, 코로나19 바이러스의 표면항원 단백질 유전자를 주입해 면역반응을 유도하는 원리였다.

동화약품의 'DW2008S'에 대한 임상 2상은 중등증 코로나19 환자를 대상으로 유효성과 안전성을 평가한다. DW2008S는 천식치료제 신약으로 개발 중인 천연물 의약품이다.

이번 임상시험에서는 새로운 항바이러스 효과 탐색을 통해 코로나19 치료제로서의 가능성을 확인할 예정이다. 이 의약품은 천식치료제 개발 당시 건강한 사람을 대상으로 한 임상에서 안전성과 내약성을 평가했고 현재 천식치료에 대해서도 임상 2상이 진행 중이다.

이날 승인에 따라 현재 국내 코로나19 관련 임상시험 승인은 총 30건으로 늘었다. 이 중 22건(치료제 19건, 백신 3건)이 진행 중이다.

