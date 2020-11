"특가 대박을 잡아라" 보고(VOGO), 대란 혜택 퍼레이드 공개 눈길

삼성전자 가전제품, 식품, IT기기 등 핫한 아이템을 특별 할인가로 구매할 수 있는 파격적인 혜택 퍼레이드가 전개된다.

'㈜보고플레이'의 라이브커머스 쇼핑 애플리케이션 '보고(VOGO)'는 11월 24~29일 6일 동안 삼성전자 TV 및 에어드레서, 기타 가전, IT&디지털기기, 식품 등의 상품들을 최저가로 판매하는 '보고 대란 퍼레이드 라이브 방송'을 진행한다고 밝혔다.

보고에 따르면 실시간 라이브 방송을 통해 인기 상품들을 역대 최저가로 판매하는 것이 이번 행사의 주 목표다.

11월 24일에는 'VOGO 대란 삼성전자 DAY'가 진행되는 가운데 삼성제트 무선 청소기(오전 10시), 삼성 노트북 갤럭시북S(낮 12시), 삼성 에어드레서 대용량(오후 8시), 삼성 4K UHD TV 75인치(오후 10시)를 순차적으로 특가 판매한다. 아울러 JMW 항공모터 드라이기, 로엘 저스틱 타트체리 콜라겐 젤리스틱 등을 소재로 한 최저가 라이브 방송도 진행된다.

11월 25일은 '가전DAY' 특가 행사가 전개된다. 오후 6시에 삼성 컨버터블 무선 충전기 및 배터리팩을, 오후 8시에 쿠쿠 전기 밥솥 6ㆍ10인용 제품, 오후 10시 위닉스 가습기 특가 상품을 공개할 예정이다.

11월 26일은 '식품DAY'로 쟌슨빌 핫도그(오후 8시), 마장동 한우1++ㆍ해피콜 아이디오 콜렉트 프라이팬 3종(오후 10시) 등이 특가 판매된다. 11월 27일 '디지털/IT DAY'에는 애플 에어팟프로(오후 6시), LG시네빔(오후 8시) 등의 특가 판매 방송이 이뤄진다.

특히 행사 마지막 날을 맞아 오후 10시부터 창고 대개방 특별 프로모션을 진행한다. 신라면, 비빔면, 물걸레청소기, 인덕션, UV칼블럭, 려 샴푸, 델몬트 오렌지 드링크 등 최저가 방송을 진행함에 따라 유종의 미를 거두겠다는 취지다.

㈜보고플레이 관계자는 "23일 전야제를 시작으로 11월 29일 일요일까지 특가 판매 행사가 이뤄지는 가운데 앞서 언급한 상품 외에 더욱 다양한 상품들이 최저가로 오픈 될 예정"이라며 "다양하고 독특한 라이브 방송 컨셉을 바탕으로 고객 참여 딜, 방송에서만 받을 수 있는 혜택 등 색다른 재미를 갖춘 라이브 쇼핑 방송이 될 것으로 기대한다."고 전했다.

