[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 '휴대용 공기청정기 올웨이즈'를 50% 할인된 금액에 구입할 수 있는 결합상품 프로모션을 진행한다고 23일 밝혔다.

오는 30일까지 진행되는 이번 프로모션 기간 중 청호나이스 정수기 또는 공기청정기를 계약하는 고객은 '휴대용 공기청정기 올웨이즈'를 소비자가 대비 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

'청호 휴대용 공기청정기 올웨이즈'는 올해 3월 출시 된 제품으로 6㎝의 폭에 460g의 가벼운 무게로 휴대가 간편해 어디에서나 편리하게 사용할 수 있으며, 휴대용 공기청정기 최대수준인 약 20시간까지 연속 사용이 가능하다.

이번 프로모션을 기획한 청호나이스 PS사업부장 전병갑 이사는 "미세먼지가 다시 기승을 부리는 계절을 맞아 휴대용 공기청정기가 포함된 결합 프로모션을 진행하게 됐다"고 말했다.

