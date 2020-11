NS홈쇼핑, 라이브 방송 '온-오프 패션' 진행

[아시아경제 이승진 기자] NS홈쇼핑이 24일 오프라인 매장과 방송 스튜디오를 연결한 이원생중계를 통해 '온-오프 패션' 특집방송을 진행한다.

'온-오프패션' 특집은 사회적 거리두기로 인해 마음껏 쇼핑하러 나가지 못하는 고객들을 위해, NS홈쇼핑이 매장 동일 상품을 매장에서 직접 입어보고, 보여주는 방송으로 마련했다.

24일 화요일 오전 10시 25분부터 70분간 진행되는 이번 방송에서는 모피 전문 브랜드 '대동모피'의 서초직영점을 찾아가, 6가지 매장 동일 상품을 소개하고 역대 최저가로 판매할 예정이다.

또한, 생방송 시작 10분 전부터 NS홈쇼핑 인스타그램을 통해 방송 준비 모습과 진행 모습을 실시간으로 보여주는 라이브 방송도 함께 진행한다. 라이브 방송은 상품의 세세한 부분을 보여주고, 궁금증을 해소하는 방식으로 고객들과 실시간 소통하며 진행할 계획이다.

이날 선보이는 대동모피 상품은 밍크 베스트, 밍크 후드 롱코트, 밍크 하프코트 등 다양한 스타일과 색상으로 준비했으며 고품질과 합리적인 가격을 자랑한다. 역대 최저가에 ARS 할인과 앱 주문 10% 할인 혜택을 적용해 더 좋은 조건으로 구매할 수 있다.

박소영 NS홈쇼핑 TV패션영상팀 PD는 "단순한 구매가 아닌 쇼핑 자체를 즐기는 고객들에게 새로운 방식의 언택트 쇼핑을 제안하고자 온-오프 패션 특집을 준비했다"라며 "언택트 라이프의 선두주자 NS홈쇼핑이 매장에서 직접 전하는 상품의 디테일을 방송에서 직접 확인하시길 바란다"고 말했다.

