[아시아경제 이승진 기자] AK플라자가 김잘철을 맞아 ‘김장전’을 열고 합리적인 가격으로 김장 재료들을 선보인다고 23일 밝혔다.

오는 26일까지 진행하는 '김장전' 행사는 분당점, 수원점, 평택점 식품관 특설 행사장에 마련됐다.

주재료인 배추·무 이외에도 양념 재료들, 김장 김치와 곁들여 먹기 좋은 수육용 돼지고기, 생굴 등 다양한 재료와 간편 소비를 추구하는 고객을 위한 ‘종가집’, ‘CJ’ 등 브랜드 포장김치도 합리적인 가격으로 구매할 수 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr