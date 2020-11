SSG닷컴, 북유럽 3개 국가 47브랜드 할인전 실시

[아시아경제 이승진 기자] SSG닷컴이 다음달 6일까지 ‘노르딕 라이프스타일 위크’ 프로모션을 실시한다.

이번 프로모션에서는 북유럽 3개국인 ‘스웨덴’, ‘덴마크’, ‘핀란드’ 대표 브랜드와 상품을 소개한다. ‘H&M’, ‘레고’, ‘로얄코펜하겐’ 등 국내 선호도가 높은 브랜드 뿐 아니라 입소문을 얻고 있는 47개 브랜드를 선정해 최대 54% 할인가에 선보인다. 패션, 유아동, 식품, 리빙 등 다양한 카테고리 상품을 준비했다.

SSG닷컴에 입점한 북유럽 브랜드의 국내 인지도를 높이고 심플한 디자인과 실용성을 갖춘 상품을 소개하기 위해 진행하는 기획전으로 3개국 대사관과 공동 기획했다.

패션에서는 스웨덴 의류 브랜드 ‘H&M’ 가을, 겨울 제품을 최대 40% 할인 판매하는 단독 기획전을 연다. 덴마크 시계 브랜드 ‘노드그린’과 ‘카카오프렌즈’가 협업한 ‘필로소퍼 라이언 시계’를 28% 할인하며 선착순으로 시계 스트랩을 증정한다. 핀란드 패브릭 브랜드 ‘요한나글릭센’의 ‘테트라 핸드백 도리스’는 14만9000원에 구매 가능하며 30만원 이상 구매시 티셔츠를 증정한다.

이 외에도 스웨덴 주얼리 브랜드 ‘마리아 닐스도떼르’와 ‘애드워즈 액세서리’ 등을 함께 선보인다.

유아동은 스웨덴 프리미엄 아동용품 ‘베이비뵨’을 최대 20% 할인하는 단독 혜택을 제공한다. 덴마크 친환경 기저귀 ‘밤보네이쳐’ 상품을 최대 54% 할인하며, 스웨덴 이유식 ‘알렉스앤필’ 유기농 과일 퓨레를 30% 할인한 4200원에 판매한다. 덴마크 완구 ‘레고’는 ‘플레이 하우스’, ‘클래식라지조립박스’, ‘숲속 글램핑’ 등 주요 상품 위주로 준비했다. 스웨덴 완구 ‘브리오’, 스웨덴 기저귀 ‘리베로’, 핀란드 기저귀 ‘무미베이비’ 상품도 특가에 선보인다.

식품은 스웨덴에서 만든 ‘칼레스 짜먹는 훈제 대구알 스프레드 오리지널 190g’을 7900원에, ‘베어벨스 밀크쉐이크 단백질 음료 8병’을 14% 할인한 3만3500원에 판매한다. 스웨덴 캔 고등어 ‘스타부르’, 스웨덴 두유 ‘스프라우드’, 덴마트 비건 식품 ‘나투릴리’, 핀란드 자일리톨 ‘파제르’ 등도 소개한다.

리빙에서는 덴마크 왕실 도자기 브랜드 ‘로얄코펜하겐’의 ‘스타 플루티드 티 모먼트 세트’를 30% 할인 판매한다. 핀란드 디자인 브랜드 ‘톤피스크’의 ‘티앤커피컵 2개입’을 단독입점해 15% 할인하며, 스웨덴 국민 아이템 ‘스빈또 다용도 수세미 100g 4개입’을 정상가 대비 34% 저렴한 가격에 선보인다. 덴마크 가구 ‘노푸’, 스웨덴 칫솔 ‘조르단 그린클린’, 핀란드 식기 ‘이딸라’ 상품을 구매할 수 있다.

추가로 SSG닷컴은 상품 구매 금액대별로 경품을 응모할 수 있는 이벤트도 실시한다. 구매 금액 구간에 따라 호텔 숙박권, 명품 머플러, 주물 냄비 등을 추첨을 통해 증정한다.

이종훈 SSG닷컴 마케팅담당은 “소박한 삶에서 여유를 찾는 북유럽식 ‘휘게 라이프’를 직접 경험할 수 있는 기회가 되었으면 한다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr