[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 22일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 접촉으로 자가격리에 들어간다.

이 대표는 이날 오후 페이스북을 통해 “종로구 보건소로부터 12월 3일 정오까지 자가격리해야 한다는 통보를 받았다”며 이같이 말했다.

그는 지난 19일 오후 지인 모임에서 만난 다른 참석자가 코로나19 확진 판정을 받았다고 설명했다.

이 대표 본인은 이날 오전 국립의료원으로부터 음성 판정을 받았다. 이후 보건소는 같은 날 오후 역학조사를 실시한 뒤 자가격리를 통보했다.

그는 “당내 회의 등에는 화상으로 참석하겠다”면서 “국민과 당원 여러분께 걱정을 끼쳐드려 죄송하다”고 밝혔다.

이 대표는 앞서 전당대회 기간인 지난 8월 한 라디오 인터뷰에 출연했다가 코로나19 확진자와 접촉해 한 차례 자가격리를 한 바 있다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr