법원, 코로나 ‘집합금지명령’ 어기고 영업한 ‘준코’에 법정최고형… 벌금 300만원

감염병예방법 위반 대표도 벌금 200만원

[아시아경제 최석진 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 방역당국의 집합금지명령을 어기고 영업을 하다 적발된 유명 프랜차이즈 유흥주점 ‘준코’에게 법정최고형이 선고됐다.

21일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사11단독 장영채 판사는 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(감염병예방법) 위반 혐의로 기소된 유흥주점 준코 법인에게 법에 정해진 법정형 중 최고형인 벌금 300만원을 선고했다. 재판부는 또 회사 대표 김모씨(42)에게는 벌금 200만원을 선고했다.

재판부는 “코로나19의 전염 위험성, 방역 및 예방조치의 중요성 등에 비춰 죄질이 좋지 않아 엄히 처벌할 필요성이 있다”며 “법정형이 300만원 이하의 벌금형인 점 등을 참작해 형량을 정했다”고 양형 이유를 밝혔다.

김씨가 운영하는 ‘준코뮤직타운 강남1호점’은 코로나19가 급속도로 확산되던 지난 3월 26일 감염병 예방수칙 준수 명령 위반이 적발돼 서초구청으로부터 같은 달 28일부터 다음 달 5일 자정까지 집합금지명령을 받고도 3월 말 다시 영업을 재개해 술과 음식을 판매한 혐의로 기소됐다.

감염병예방법 제49조(감염병의 예방 조치) 1항 2호는 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 감염병을 예방하기 위해 여러 사람의 집합을 제한하거나 금지하는 조치를 하도록 했고, 같은 법 제80조(벌칙) 7호는 집합금지명령 등 제49조에 따른 조치를 위반한 자를 300만원 이하의 벌금으로 처벌하도록 정하고 있다.

재판 과정에서 김 대표는 서초구청의 집합금지명령이 비례의 원칙에 어긋나 위법하다고 주장했지만 받아들여지지 않았다.

