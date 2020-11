"좋은 기름으로 으라차차"…S-OIL, 100만고객 모바일주유권 이벤트

[아시아경제 황윤주 기자] S-OIL이 주유소와 충전소를 이용하는 보너스카드 고객에게 두번의 경품 응모기회를 제공하는 '좋은 기름으로 으라차차~ 100만고객 모바일주유권 이벤트'를 진행한다.

이번 행사는 12월 31일까지 S-OIL주유소에서 3만원 이상 주유 (2만원 이상 충전)한 S-OIL 보너스카드 고객 100만명에게 추첨을 통해 모바일주유권 1000원을 발송하고, 추가로 한번 더 추첨이벤트에 자동 응모기회를 제공한다.

추첨을 통해 약 3만명에게 주유소 및 롯데마트 등에서 사용할 수 있는 주유상품권(5만원권 100명), 구도일 블루투스 스피커와 낮잠쿠션(1000명), 모바일주유권(2000원~3만원, 3만명) 등 경품을 제공한다. 당첨 내역은 카카오톡과 문자로 안내되며, 보너스카드 홈페이지와 모바일앱에서도 확인 가능하다.

이와 함께 S-OIL은 행사기간 중 가입한 모든 신규회원에게 모바일주유권 3000원을 지급한다. 신규회원 가입은 보너스카드 홈페이지 및 모바일앱에서 가능하며, 비대면 트렌드와 고객편의성을 감안한 무인발급기(롯데몰 김포공항점/용인수지점), 아파트단지 무인택배함 키오스크(서울 마곡동, 용강동 등 일부지역) 등을 통해서도 가능하다.

S-OIL 관계자는 "코로나19로 인해 모두가 힘든 상황에서 변함없이 S-OIL을 이용하는 고객들의 유류비 부담을 조금이나마 덜어 드리고, 함께 극복해 나가자는 취지로 이번 행사를 준비했다"고 밝혔다.

