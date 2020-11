[클릭 e종목]"삼천리, 점진적 순익 개선 전망"

[아시아경제 박지환 기자] 하나금융투자는 19일 삼천리 삼천리 004690 | 코스피 증권정보 현재가 81,400 전일대비 500 등락률 +0.62% 거래량 5,226 전일가 80,900 2020.11.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 공정위 고위 전관 37개사 사외이사 포진…'공정3법 대비'[클릭 e종목]"삼천리, 하반기 도시가스 실적 회복 시작"천연가스 가격 4년 내 최저… 관련株 ‘뚝뚝’ close 에 대해 점진적 순이익 개선에 관심을 가져야 할 때라며 목표주가 10만원과 투자의견 '매수'를 유지했다.

유재선 하나금융투자 연구원은 "도시가스 판매량은 가정용을 중심으로 늘어나는 중이지만 인건비, 지급수수료 등의 비용들이 증가하면서 실적 개선은 쉽지 않다"며 "내년 최저임금 인상폭이 낮기 때문에 추가 부담은 제한적일 전망"이라고 밝혔다.

발전은 전력구입단가(SMP) 약세와 전력 수요 감소 및 기저발전 비중 회복으로 당분간 수익성 정체 가능성이 높은 상황이다. 향후 LNG 복합발전소의 연료비 정산 현실화 대책이 마련될 수 있어 지켜볼 필요가 있다는 설명이다.

3분기 매출액은 5188억원으로 전년 대비 9% 감소했으며, 도시가스 판매량 증가에도 판매가격 하락으로 별도 매출이 감소했고 SMP와 이용률 하락으로 발전 매출이 부진했다고 평가했다. 영업이익은 마이너스(-) 11억원으로 전년 대비 적자 전환했다.

유재선 연구원은 "지분법이익의 경우에도 내년부터는 경기 그린에너지 감가상각비 증가 효과의 기저효과가 기대된다"며 "영업외비용 감소를 통한 순이익 개선이 나타날 전망"이라고 분석했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr