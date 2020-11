[아시아경제 온라인이슈팀] 레이싱모델 이보라가 몸매를 자랑했다.

최근 이보라는 자신의 SNS 계정에 사진을 게재했다.

사진 속 이보라는 바다를 배경으로 투명한 유리 난간에 기대어 뒤태를 과시하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr