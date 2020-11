이재명표 공공배달앱 '배달특급' 12월 첫 선

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도 공공배달앱 '배달특급'이 드디어 12월1일 첫선을 보인다.

경기도주식회사는 다음 달 1일부터 화성ㆍ오산ㆍ파주에서 '배달특급' 시범 운영을 시작한다고 18일 밝혔다. 지난 4월 임시 이사회를 통해 '공공배달앱 개발 사업'을 승인한 후 8개월 만이다.

'배달특급'은 사실상 독과점 체제를 형성한 배달앱 시장을 공정 경쟁으로 유도하고, 과도한 수수료와 광고비로 어려움을 겪는 소상공인을 위해 이재명 경기도지사의 지시에 따라 추진됐다.

특히 전국 최초로 민관 협력으로 추진되는 디지털 플랫폼 사업으로 경기도형 디지털 뉴딜 사업의 주축이다.

경기도 산하기관인 경기도주식회사가 사업 홍보와 기획을 맡았다. NHN 페이코를 주축으로 한 컨소시엄 사업자는 앱 개발 등을 맡아 효율적인 시스템을 구축했다.

배달앱 성공을 위한 가맹점 모집은 성공적이었다. 8월부터 한 달 남짓 3개 시범 지역에서 가맹점 모집에 나선 결과 사전 가맹 기간(8월19~9월30일) 동안 당초 목표치 3000개를 넘는 3699개 가맹점이 모였다.

현재까지 3개 시범 지역 가맹점은 4580곳으로 목표치의 153%를 웃돌고 있다.

경기도주식회사는 지역화폐와 연계한 다양한 혜택과 이벤트를 준비 중이다.

기존 오프라인에서만 이용할 수 있던 지역화폐를 온라인에서 사용할 수 있도록 시스템을 마련했다. 또 지역화폐로 결제 시 10% 선 할인은 물론 5% 할인 쿠폰을 제공하기로 했다. 이 외에도 앱 출시 알림 신청 이벤트 등도 진행한다.

경기도주식회사는 이번 시범지역 서비스를 시작으로 사용자 경험 등을 보완한 뒤 내년 경기도 전역으로 확대할 계획이다.

한길룡 파주시 소상공인연합회장은 "배달특급의 사업 개시일이 확정돼 편향된 배달앱 시장에 갇혀 있던 소상공인들의 숨통이 트일 것으로 본다"며 "공정한 배달앱 생태계가 꿈이 아닌 현실이 될 날을 설레는 심정으로 기다리고 있겠다"고 전했다.

이석훈 경기도주식회사 대표는 "'배달특급'이 쉼 없이 달려와 런칭까지 앞두게 되어 감회가 새롭고, 더욱 무거운 책임감을 느낀다"며 "소상공인뿐만 아니라 소비자에게도 폭넓은 혜택을 제공하는 상생 플랫폼으로 다가서겠다"고 밝혔다.

