대봉엘에스, 연결 기준 3분기 영업익 24억원…"전년비 43% 증가"

[아시아경제 유현석 기자] 화장품소재 및 원료의약품 전문기업 대봉엘에스는 16일 연결기준 3분기 매출액 177억원, 영업이익 24억원, 당기순이익 21억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 6.6%, 42.7%, 31.9% 증가다.

누계 기준으로도 매출액 590억원, 영업이익 82억원, 당기순이익 68억원을 달성하며 전년 동기 대비 각각 15.8%, 46.5%, 33.2%로 증가다.

회사 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인한 소독 및 항균 관련 원료의 매출이 대폭 증가했으며 자회사인 피엔케이피부임상연구센타의 호실적이 반영된 결과"라며 "올해 마무리를 잘해서 좋은 결과로 모든 이해 관계자에게 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

대봉엘에스는 내년말까지 송도첨단산업 클러스터 내 9633.4㎡ 부지(송도동 210-5번지)에 지하 2층 지상 5층 규모의 스마트 생산시설 및 연구소를 준공할 예정이다.

