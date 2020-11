[카드뉴스]전쟁은 우리에게 멋쟁이 패션(트렌치 코트+선글라스)을 남겼다

전쟁이 낳은 9가지 발명품

[아시아경제 이진경 기자] 전쟁하면 어떤 것이 떠오르나요? 전쟁은 많은 것들을 파괴하고 많은 희생이 따르기 때문에 부정적인 인식이 많지만 아이러니하게도 전쟁 중에 개발되고 탄생한 유용한 물건들이 많다고 하네요. 과연 우리 일상에서 자주 사용하는 물건 중에 전쟁을 통해 세상 밖으로 나온 게 무엇인지 알아볼까요?

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr