[아시아경제 이민우 기자] NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 73,400 전일대비 2,300 등락률 +3.23% 거래량 84,142 전일가 71,100 2020.11.13 11:05 장중(20분지연) 관련기사 NHN, 3Q 영업익 274억…전년比 24.5%↑NHN, '비대면 서비스 바우처 사업' 공급기업 선정 NHN, '한국형 AI 제조 플랫폼' 구축 나선다 close 은 주가안정 도모 및 주주가치 제고를 위해 99억원 상당 자사주 14만주를 유가증권시장에서 장내취득하기로 결정했다고 13일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr