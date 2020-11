[아시아경제 이민지 기자] APS홀딩스 APS홀딩스 054620 | 코스닥 증권정보 현재가 7,430 전일대비 20 등락률 -0.27% 거래량 107,976 전일가 7,450 2020.11.11 15:30 장마감 관련기사 APS홀딩스, 198억 규모 신규 생산시설투자[클릭 e종목]"APS홀딩스, FMM 국산화 성공시 이익 급증 기대"주주가치 높이는 자사주 취득 후 소각… 효과는 ‘글쎄’ close 는 종속회사 에이피에스에이엠디를 흡수합병 한다고 11일 공시했다. 합병 후 존속회사는 APS홀딩스로 회사 측은 “합병을 통해 경영효율성을 증대할 것”이라며 “합병시 합병회사는 피합병회사 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병 비율을 1대 0으로 산출했다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr