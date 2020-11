진원생명과학자회사 VGXI, 플라스미드 신규생산시설 기공식 개최

[아시아경제 장효원 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 27,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 27,950 2020.11.11 08:28 장시작전(20분지연) 관련기사 美화이자 "예방효과 있다"…국내 코로나19 백신은?진원생명과학, 주가 2만 7550원.. 전일대비 1.47%진원생명과학, 외국인 2만 1000주 순매도… 주가 -2.52% close 은 우수 의약품제조(cGMP) 위탁개발생산(CDMO) 기업인 자회사 VGXI가 미국 텍사스주 콘로시에 마련한 생산시설 부지에서 기공식을 개최했다고 11일 밝혔다.

VGXI는 유전자 치료제 및 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신, RNA 백신 등에 사용되는 플라스미드의 폭발적인 수요에 대응하기 위해 1차 신규 생산시설 건설에 착수했다.

회사 관계자는 “기공식은 코로나19 감염병으로 인해 VGXI 및 시공사 관계자와 미국 하원 케빈 브래디(Kevin Brady) 의원, 주휴스턴 대한민국 총영사관 안명수 총영사, 미국 텍사스주 콘로시 텀듀크쿤(Tem Duke Coon) 시장 등 제한된 인원만 참석했다”고 말했다.

데이슨 테크놀러지 파크(Deison Technology Park)에 건설되는 신규 생산시설은 본사로 이용될 예정이다. 해당 시설은 품질평가 실험실, 정제 및 충전, 포장 설비와 원부자재 창고, 공정 지원에 필요한 공간은 물론 사무실과 편의시설 등을 갖춘 2층 규모이며, 내년 4분기 완공될 예정으로 2022년 1분기 가동 초기의 생산능력은 현재 생산능력의 5배다.

이번 1차 신축생산시설은 초기 임상시험부터 상업적 공급에 이르기까지 고객의 다양한 요구에 광범위하게 대응하기 위해, 여러 연속 제조 구역들을 두어 유연성을 확보했다는 설명이다. 소규모생산을 위한 미세공정 구역과 모든 임상개발단계에 이용될 수 있는 DNA 및 RNA 기반 바이오의약품 고객사 제조 전용 구역도 포함될 예정이다.

박영근 진원생명과학 대표이사는 “VGXI는 고품질의 플라스미드를 공급하는 전세계 위탁생산 분야 선두기업으로, 플라스미드는 급속히 성장하고 있는 유전자 치료제 및 DNA백신과 RNA백신 생산에 원료 또는 제품으로 이용되고 있다”며 “공급이 수요를 감당할 수 없는 상황이기 때문에 이번 생산시설이 완공되면 대기 중인 수요를 해소하고 미래 수요에 대응할 수 있게 되어 매출 증가 및 수익 개선이 본격화될 것”이라고 말했다.

