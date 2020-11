아이티센그룹, 신입 IT 엔지니어 공개 채용

우수인재 채용 통한 디지털 뉴딜 선도 기업 기반 마련

[아시아경제 구은모 기자] 통합 IT 솔루션 전문기업 아이티센 아이티센 124500 | 코스닥 증권정보 현재가 5,310 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,370 2020.11.11 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 시큐센, 저축은행중앙회와 ‘바이오 전자서명’ 도입 계약 체결아이티센, 주가 5280원.. 전일대비 -0.56%아이티센, 주가 5410원.. 전일대비 0.0% close 그룹이 신입 IT 엔지니어 공개 채용을 실시한다고 11일 밝혔다.

이번 신입사원 공개채용은 아이티센그룹의 모회사인 아이티센을 중심으로 자회사인 콤텍시스템, 콤텍정보통신, 쌍용정보통신, 굿센과 함께 진행된다. 모집 직군은 ▲Programming ▲Technical Surpport ▲Solution Architect 등 총 3개 부문이다. 지원 대상은 2021년 2월 졸업 예정인 학·석사(유관 전공자) 또는 총 경력 2년 미만의 기 졸업자이며, 다음달 진행되는 채용확정교육 참여 가능자다.

채용은 서류 전형과 1·2차 면접으로 진행된다. 서류전형을 통과한 1차 면접 대상자에 한하여 인성 검사 및 역량 테스트가 실시된다. 서류 접수는 오는 27일까지 아이티센그룹 홈페이지를 통해 접수가 진행된다.

채용 전형 합격자를 대상으로 직무별로 3개월간의 채용 확정 교육을 진행하며 현업 수행에 필요한 직무 능력을 사전에 학습하여 직무에 대한 이해도를 높인 후 현업 부서에 배치될 예정이다.

아이티센그룹은 2005년 설립 이후 매년 30% 이상의 고용 증가율을 유지해 오고 있으며 2016년에는 고용노동부에서 주관하는 ‘일자리 창출 유공 대통령 표창’을 수상하기도 했다.

아이티센그룹 관계자는 "이번 신입사원 공개 채용을 통해 4차 산업혁명 시대를 선도하는 최고의 IT서비스 기업으로의 도약을 목표로 하고 있는 아이티센그룹의 미래를 이끌 우수 인재들의 많은 지원을 기대한다”며 "우수인재 채용을 통해 기업경쟁력을 강화하고, 4차산업과 디지털 뉴딜 선도기업으로 지속 성장하기 위한 기반을 마련하겠다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr