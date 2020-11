호전실업 "안다르 주식 70억원어치 취득…지분율 7.5%"

[아시아경제 문혜원 기자] 호전실업 호전실업 111110 | 코스피 증권정보 현재가 8,000 전일대비 130 등락률 +1.65% 거래량 11,476 전일가 7,870 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-16일호진실업, 다운제품용 이중원단 제조 관련 특허 취득호전실업, 다운제품용 이중원단 제조법 관련 유럽특허권 취득 close 은 스포츠웨어 제조·판매유통 업체 안다르의 주식 13만6452주를 약 70억원에 취득한다고 9일 공시했다.

주식 취득 뒤 호전실업의 안다르 지분율은 7.5%가 된다. 주식 취득 예정일은 공시 당일이다.

호전실업은 이번 주식 취득의 목적을 "애슬레저 사업 확대를 통한 사업 다각화 및 안정적 매출 성장, 양사간 시너지 창출"이라고 밝혔다.

