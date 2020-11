"콩팥에 해로운 장시간 노동" 과학적 입증…산재보상 근거 생겼다

이동욱·강모열 연구팀, 국민건강영양자료 2만여명 조사

노동시간·신장기능 연관성 분석…과학적 근거 첫 마련

장시간 노동 후 만성신장질환 예방·산재보상 길 열려

[아시아경제 최대열 기자] 노동시간이 일정 수준을 넘어설 경우 신장기능이 떨어진다는 연구결과가 나왔다. 장시간 노동이 몸에 해로운 건 익히 알려진 사실이나 만성신장질환에 직접 영향을 끼친다는 걸 과학적으로 입증한 건 이번이 처음이다. 산업재해 보상근거로 쓰일 수 있을 것이란 전망이 나온다.

서울대 의과대 예방의학교실 이동욱 연구강사(제1저자), 가톨릭대 서울성모병원 직업환경의학과 강모열 교수(교신저자) 등이 참여한 연구팀은 최근 국제학술지 '직업환경의학회지'에 이 같은 연구결과를 실었다. 연구팀은 지난 2007년부터 2017년까지 국민건강영양조사 자료를 활용해 임금노동자 2만851명을 대상으로 주 평균 노동시간과 신사구체여과율(eGFR)의 상관관계를 분석했다.

분석결과를 보면 52시간 이상 일하는 임금노동자가 주 평균 노동시간이 1시간 늘어날 경우 여과율이 낮아지는 것으로 나타났다. 장시간 노동이 신장기능에 해로운 영향을 준다는 뜻이다.

신장은 혈액 속의 노폐물을 배설하고 혈액 속의 전해질 농도를 조절한다. 혈압을 조절하고 혈액을 생성하며 골격계를 강하게 하는 대사에 도움을 주는 일도 한다. 신장 속으로 들어온 혈액은 사구체에서 물ㆍ전해질ㆍ각종 노폐물 등이 여과되는데, 사구체여과율은 신장 기능을 나타내는 대표적인 지표이다. 신장질환은 초기에 증상이 없는 경우가 많다.

신장 기능이 서서히 나빠져 기능부전 상태에 이르게 되면 정상 기능을 회복하지 못하는 만성신장질환을 겪는다. 만성신장질환의 증상은 일반적으로 배뇨 이상(빈뇨ㆍ잔뇨ㆍ급박뇨ㆍ배뇨통), 소변량 이상(다뇨ㆍ야뇨ㆍ요량 이상), 혈뇨, 거품뇨, 요통, 부종 등이 있다.

연구팀은 "최근 업무상 과로 등으로 인해 만성신장질환이 생기거나 나빠졌다고 주장하는 산업재해 보상신청이 늘고 있다"면서 "그러나 과학적 근거가 부족해 적절한 보상이나 예방적 관리가 체계적으로 이뤄지지 못하고 있는 실정"이라고 설명했다. 강 교수는 "이번 연구결과를 바탕으로 장시간 노동이 만성신장질환의 잠재적 위험인자임을 인지해 노동자의 질병 예방ㆍ보상을 위한 근거 마련에 활용될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr