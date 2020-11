[아시아경제 금보령 기자] 바이오니아 바이오니아 064550 | 코스닥 증권정보 현재가 26,050 전일대비 2,000 등락률 +8.32% 거래량 926,991 전일가 24,050 2020.11.05 15:13 장중(20분지연) 관련기사 호재 중에 호재! 호주 진단기업체에 진단키트 공급 나선다!바이오니아, 코로나19(진단키트) 테마 상승세에 7.17% ↑“ㅇㅇㅇㅇㅇ” 진단키트 생산경쟁! 핵산추출장비 수출! 대박호재 떳다! close 는 대전 유성구에 위치한 360억원 규모의 토지 및 건물을 우리바이오로부터 양수하기로 결정했다고 5일 공시했다.

양수 금액은 지난해 말 연결 기준 자산총액의 43.85% 규모다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr