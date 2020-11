[아시아경제 구은모 기자] 대한그린파워 대한그린파워 060900 | 코스닥 증권정보 현재가 1,010 전일대비 40 등락률 -3.81% 거래량 3,477,703 전일가 1,050 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 대한그린파워, 유러스에너지와 풍력발전 공동 개발 협약 체결탄소 이제는 저장합니다! 국내 최초 친환경 ‘이 기업’!대한그린파워, 영광 두우리 해상풍력단지 개발 참여…"'국내 최대 300MW 영광해상풍력 발전 사업'" close 는 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 A동 603호에서 전라남도 영광군 영광읍 그린테크로 23으로 본점소재지를 변경한다고 4일 공시했다.

