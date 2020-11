[아시아경제 구은모 기자] 엔지켐생명과학 엔지켐생명과학 183490 | 코스닥 증권정보 현재가 99,400 전일대비 500 등락률 +0.51% 거래량 102,502 전일가 98,900 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 엔지켐생명과학, 커뮤니티 활발... 주가 -6.44%.[증권사 상승 예상 종목] 대림산업, 대우건설, 제이콘텐트리 외 엔지켐생명과학, 커뮤니티 활발... 주가 0.36%. close 은 시설자금 조달을 위해 500억원 규모의 제2차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 4일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 연 0%다. 만기일은 오는 2025년 11월6일이다. 2021년 11월6일부터 2025년 10월6일까지 전량 전환청구권을 행사하면 발행되는 신주는 총 49만9021주로 현재 주식 총수 대비 5.68%에 해당한다. 전환가액은 10만196원이다.

