[e공시 눈에 띄네]코스닥-30일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 국영지앤엠 국영지앤엠 006050 | 코스닥 증권정보 현재가 4,000 전일대비 65 등락률 +1.65% 거래량 12,866,716 전일가 3,935 2020.10.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”【주목할정보】 코스닥 부활 중? 그래도 큰 손실 어쩌지...【급상승예상】 본격 친환경 시대 기대감↑ '태양광 관련주' 뜬다 close =한화건설과 44억원 규모 인천여성병원 복합 중 유리공사 계약 체결

◆ 우진비앤지 우진비앤지 018620 | 코스닥 증권정보 현재가 2,985 전일대비 45 등락률 -1.49% 거래량 295,210 전일가 3,030 2020.10.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 아프리카돼지열병 멧돼지에서 또 발견!! 초비상우진비앤지, 사료 테마 상승세에 11.95% ↑비타민 많이 챙기세요! 면역력 낮아지면 감염 위험 올라가는거 아시죠? close =강석진·강재구 각자 대표이사에서 강석진 단독 대표이사로 변경

◆ 피씨엘 피씨엘 241820 | 코스닥 증권정보 현재가 29,750 전일대비 1,200 등락률 -3.88% 거래량 209,584 전일가 30,950 2020.10.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 피씨엘, 2500만원 규모 의료기기 공급계약 체결유럽 재확산! ‘주가급등’ 진단키트 대량 판매!피씨엘, 14억원 규모 의료기기 공급계약 close =4900만원 규모 의료기기 공급계약

◆ 에스모 머티리얼즈 에스모 머티리얼즈 087730 | 코스닥 증권정보 현재가 2,720 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,720 2020.10.30 00:00 장중(20분지연) 관련기사 에스모 머티리얼즈, 상호명 '이엠네트웍스'로 변경[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일키스톤PE ‘윈윈’ 외치더니 … 손댄 기업들 되레 경영 악화 close =기업 이미지 제고 위해 이엠네트웍스로 상호변경

