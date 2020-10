[아시아경제 한진주 기자] LG전자가 30일 진행한 2020년 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 서동명 MC사업본부 기획관리담당은 내년 사업운영 전략에 대해 "ODM을 통한 원가경쟁력을 기반으로 디자인과 멀티카메라, 대화면 등 제품 경쟁력이 개선된 보급형 제품에 대한 긍정적 소비자 반응을 바탕으로 중가, 저가에 이르는 가격대별 5G 보급형 라인업 확대 전개해 보급형 매출 확대 적극 드라이브하고 수익성을 동시에 개선해나갈 계획"이라고 말했다.

