휴온스, 안구건조증 신약 국내 임상2상 승인

[아시아경제 조현의 기자] 휴온스는 안구건조증 바이오신약 후보물질 'HU024'의 식품의약품안전처로부터 임상 2상 시험계획(IND)을 승인받았다고 30일 밝혔다.

휴온스는 이번 임상에서 안구건조증 환자를 대상으로 HU024의 유효성, 안정성, 약동학적 특성을 확인한다. 휴온스는 지난 2015년 중국 바이오의약품 개발 기업 '노스랜드'로부터 티모신 베타4를 기술이전 받아 HU024 개발에 착수했다.

HU024는 재조합 단백질 '티모신 베타4'를 이용한 바이오신약이다. 티모신 베타4는 인체에 존재하는 내인성 단백질로, 세포의 성장, 이동, 분화를 조절해 상처 치료와 항염 효과를 낸다.

휴온스는 이를 안구건조증에 적용하면 안구건조증의 대표적 원인인 눈물샘 염증을 억제하고, 안구 내 뮤신과 같은 점액 물질을 분비하는 술잔 세포(goblet cell)의 증식을 유도해 상처를 치료할 수 있다고 보고 있다.

휴온스 관계자는 "HU024는 현재 처방되고 있는 합성의약품에 비해 근원적 치료가 가능하다"며 "치료 효과 발현이 빠르며 이물감 또한 적다는 장점도 있다"고 말했다.

엄기안 휴온스 대표는 "HU024 개발 성공 시 안구건조증 치료제 나노복합점안제 'HU007'를 이을 혁신 신약이 될 것으로 기대한다"며 "국내 임상에서 유효성과 안정성을 확인한 후 글로벌 임상을 추진하겠다"고 말했다.

