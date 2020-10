산단공, '청렴그림퀴즈' 공모전

한국산업단지공단

[아시아경제 김대섭 기자] 한국산업단지공단은 대국민 대상 청렴문화 확산을 위해 '2020년 청렴그림퀴즈 공모전'을 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 공모전은 산단공과 한국교육학술정보원과 공동으로 수행한다. 산단공의 1기관 1실천 청렴과제인 '제조업 청렴지수 제고'의 일환으로 민간부문의 청렴정책 영향과 이해도를 확충하기 위해 시행한다.

청렴정책 및 최근 이슈사항을 표현한 6가지 그림의 의미를 아는 방식으로 온라인으로 참여해 맞추는 퀴즈 형식으로 진행한다.

이날 대국민 청렴문화 확산을 위한 공모전에서 정답을 맞춘 50명의 사람들을 선정해 모바일 기프티콘을 시상할 예정이다. 산단공은 매년 대국민 청렴문화 공모전을 내부직원이랑 시행해왔다.

올해는 국민들의 청렴문화에 대한 관심을 높이기 위해 새로운 형태로 추진해 진행한다 . 김정환 산단공 이사장은 "앞으로 국민 참여 콘텐츠를 확대해 제조업 청렴지수를 높이는데 기여하겠다"고 말했다.

