MG손보, 암·뇌·심장 3대질병 보장 늘린 다이렉트 암보험

[아시아경제 오현길 기자] MG손해보험은 암, 뇌, 심장 등 3대 질병의 보장을 강화한 다이렉트 암보험을 출시한다고 30일 밝혔다.

만 19세부터 49세까지 암플랜과 진단비플랜 중 선택 가입할 수 있는 온라인 전용 상품으로, 3대 질병으로 보장 범위를 확대한 것이 특징이다.

특히 뇌혈관질환진단비와 허혈성심장질환진단비 담보를 보장해 뇌와 심장의 보장 범위를 최대로 넓히고, 암직접치료입원비와 암뇌심장질환수술비, 항암방사선약물치료비 등을 추가했다.

온라인으로 직접 가입해 보험료가 저렴하며, 비갱신형 가입시 보험료 변동없이 최대 100세까지 보장받을 수 있다.

MG손보 관계자는 "평균수명과 의료비가 점차 증가함에 따라 3대질병에 대한 대비는 선택이 아닌 필수"라며 "한국인의 3대질병을 처음부터 끝까지 든든하게 책임져줄 상품"이라고 말했다.

