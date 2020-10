KT·한국과학창의재단, AI·SW 교육 '맞손'

[아시아경제 구채은 기자] KT가 한국과학창의재단과 ‘소프트웨어(SW), 인공지능(AI) 교육 확산과 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 맺었다. 협약식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 ‘사회적 거리두기’에 동참하기 위해 언택트(비대면) 방식으로 진행됐다.

30일 KT에 따르면 양 기관은 ▲AI?SW 교육 콘텐츠·솔루션 개발 ▲예비, 현직 교원 대상 AI?SW 교육 역량 강화 ▲AI?SW 문화 확산 프로그램 운영 등에 협력해 나갈 예정이다. 또 KT는 11월 한국과학창의재단이 주관하는 ‘2020 SW교육 페스티벌’에 참여해 온라인 전시관, 체험수업 운영 등 AI 코딩교육을 진행한다. 아울러 KT는 한국과학창의재단의 교원 역량 향상을 위한 프로그램 ‘학교 속에 녹아드는 인공지능 교육연수’에 참여해 AI 코딩교육을 제공할 계획이다.

구현모 KT 대표는 “AI 시대에는 AI 기술 발전도 중요하지만 AI 인재 양성은 기술 발전 못지 않게 중요하다”며 “앞으로도 KT는 AI 코딩을 비롯한 AI 교육 확산을 통해 국내 AI 인재 양성에 힘써 나갈 계획이다”고 밝혔다. 조향숙 한국과학창의재단 이사장 직무대행은 “4차 산업혁명 시대를 살아갈 우리 아이들의 AI?SW 역량 함양을 위해서는 다각도의 현장 밀착형 지원이 필요하다”며, 이를 위해 학교뿐만 아니라 학교 밖 민간 교육 콘텐츠, 플랫폼에 대한 접근성을 높일 수 있도록 민?관 협력을 확대해 나갈 계획이다”고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr