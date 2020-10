나인테크, 소부장 강소기업 100 선정

[아시아경제 유현석 기자] 2차전지 및 디스플레이 장비 전문기업 주식회사 나인테크 나인테크 267320 | 코스닥 증권정보 현재가 4,215 전일대비 90 등락률 -2.09% 거래량 791,445 전일가 4,305 2020.10.29 15:30 장마감 관련기사 나인테크, LG전자와 85억 규모 2차전지 제조장비 계약나인테크, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.28%나인테크, 주가 5410원.. 전일대비 -0.92% close 는 중소벤처기업부주관의 2020년 ‘소재, 부품, 장비(이하 소부장) 강소기업 100’에 선정됐다고 29일 밝혔다.

‘소부장 강소기업 100’은 국내 소부장 전문 중소벤처 기업을 집중 육성해 국내 소부장 산업 분야의 자립도를 높이고 향후 미래 신산업 창출에 기여를 목적으로 하고 있다. 이를 위해 본 프로젝트는 선정 후 5년간 최대 182억원 규모의 정부지원을 받아 연구개발 등에 활용할 수 있다.

회사 관계자는 "이번 선정을 바탕으로 국내 이차전지 및 디스플레이 장비 분야의 자립도를 더욱 공고히 함은 물론 글로벌 시장에서 더욱더 활약할 수 있는 기회로 삼고자 한다"고 말했다.

나인테크는 2007년 설립된 기업으로 초기에는 디스플레이 제조 장비 사업을 주력으로 사업을 전개했다. 장비 업체의 특성상 전방산업에 따른 영향이 크므로 사업다각화 차원에서 이차전지 사업을 영위하며 사업다각화에 성공한 기업이다.

최근에는 이차전지 사업 부문이 주력 사업으로 자리매김하였으며 지속적인 연구개발과 사업개발을 통해 반도체 부품 사업 분야 등으로 그 영역을 넓혀가고 있다.

