푸조, 가을 맞이 전국 시승행사 개최

[아시아경제 성기호 기자] 푸조가 가을을 맞아 ‘푸조 508 어텀 드라이브’ 전국 시승행사를 진행한다고 29일 밝혔다.

‘푸조 508 어텀 드라이브’ 시승행사는 오는 31일를 시작으로 다음달 7일, 14일, 그리고 21일까지 4주간 매 주 토요일에 전국 14곳의 전시장에서 진행한다. 시승을 원하는 고객들은 푸조 공식 홈페이지에서 접수 후 일정에 맞춰 해당 전시장을 방문하면 된다.

참가 고객들을 위한 다양한 이벤트도 마련했다. 시승을 완료한 고객 전원에게는 푸조 모자와 푸조 508 키링을 증정하며, 시승 행사 참여 후 12월 내 출고한 선착순 50명의 고객에게 N서울타워 레스토랑 식사권 및 전망대 패키지를 제공한다.

이와 함께 푸조 공식 SNS채널에는 서울의 아름다운 가을 명소 세 곳을 배경으로 한 ‘푸조 508 닮은 가을 찾다’ 시리즈가 11월 30일까지 업로드 된다. 고객들이 참여할 수 있는 이벤트도 마련했다. 서울의 가을 명소 3곳에 대한 추억의 댓글을 남긴 고객 중 15명을 추첨해 3만원 상당의 모바일 주유권을 사은품으로 제공한다.

이번 ‘푸조 508 어텀 드라이브’ 시승행사에 대한 보다 자세한 사항은 푸조 공식 홈페이지나 전시장에 문의하면 된다.

