「오늘의 레시피」 깍두기

▷주재료

무 1개(2kg), 실파 7~8뿌리, 굵은소금 1/3컵, 소금 약간

▷양념 재료

밀가루풀 1/2컵, 고춧가루 1/2컵, 새우젓 2, 액젓 1/4컵, 다진 마늘 3,설탕 1, 생강 약간

▷만들기

★ 요리 시간 50분

글ㆍ사진=네츄르먼트 제공