LF, 전속모델로 가수 박진영·선미 발탁

박진영 히트곡에서 착안 ‘내가 사는 그 몰’

[아시아경제 조유진 기자] 생활문화기업 LF(대표 오규식)가 운영하는 공식 온라인 쇼핑몰 LF몰이 브랜드를 대표하는 새로운 얼굴로 박진영과 선미를 전격 발탁하고, 신규 광고 캠페인을 대대적으로 전개한다고 29일 밝혔다.

LF몰은 27년째 최고의 위치에 있는 박진영과 매력적인 아티스트이자 스타일 아이콘으로 거듭난 선미가 LF몰이 추구하는 이미지에 부합한다고 판단해 브랜드의 뮤즈로 선정하게 됐다.

최근 발매한 신곡에서 폭발적인 시너지를 낸 박진영과 선미를 함께 내세운 신규 광고를 통해 ‘믿고 사는 프리미엄 브랜드 몰’이라는 LF몰의 핵심가치를 직관적이고도 감각적으로 드러냈다.

이번 광고에서는 박진영의 히트곡 제목인 ‘니가 사는 그 집’을 패러디한 ‘내가 사는 그 몰’을 캠페인의 메인 슬로건으로 내세워, ‘내가 살고 있는 몰’임과 동시에 ‘내가 쇼핑을 하는 몰’이라는 중의적인 의미를 위트있게 담아냈다.

LF몰은 ‘뭘 원하든 프리미엄 쇼핑은 LF몰’이라는 키 메시지를 반복적으로 노출함으로써 패션, 뷰티, 쥬얼리, 리빙에 이르기까지 6000여개의 프리미엄 브랜드를 한번에 만날 수 있는 LF몰만의 특장점을 효과적으로 알리는 한편, 다양한 연령층의 소비자와 공감대를 마련하고 접점을 강화한다는 전략이다.

LF몰은 29일부터 유튜브 채널을 통해 신규 광고 영상을 선공개하며 내달 1일부터 TV 광고를 방영할 예정이다. LF몰의 수많은 프리미엄 브랜드를 배경으로 박진영과 선미가 환상적인 퍼포먼스를 펼치는 영상과 박진영의 내레이션을 통해 LF몰이 추구하는 라이프스타일 쇼핑몰로서의 방향성을 알리는 버전으로 구성했다.

LF e비즈부문 김준식 부문장(전무)은 “지난 캠페인에서는 상품 카테고리의 다양성과 확장성을 알리는데 집중했다면, 이번에는 대표 라이프스타일 쇼핑몰이라는 자신감을 바탕으로 믿고 구매할 수 있는 프리미엄 브랜드 전문 몰로서의 높은 품격과 신뢰도를 강조하고자 했다”라며 “언제 어디서나 빛나는 존재감으로 변함없이 대중의 큰 사랑을 받는 가수 박진영과 선미와 함께하는 광고 캠페인을 통해 LF몰의 차별화된 가치를 더욱 효과적으로 전달하고 긍정적인 시너지를 낼 것으로 기대한다”라고 말했다.

한편, 이번 광고 캠페인 공개를 기념해 다양한 이벤트를 진행한다. 먼저, 내달 16일까지는 LF몰의 광고 영상 중 마지막 대사를 맞힌 고객들에게 7% 플러스 할인 쿠폰을 제공한다.

또, 꼼꼼하고 날카로운 심사로 유명한 박진영과 여성들의 워너비 스타인 선미가 직접 선택한 아이템을 소개하고, 댓글 참여 이벤트를 통해 총 10명의 고객을 선정해 해당 신제품을 선물로 제공한다. 또, ‘내가 사는 그 몰’ 광고 캠페인 영상 공유 이벤트를 실시해 매주 20명에게 커피 기프티콘을 증정한다.

이 외에도 내달 2일부터 29일까지 약 한 달간 ‘24시간이 모자란 브랜드 쇼핑’이라는 테마의 ‘브랜드 위크’ 이벤트를 실시한다. 선미의 히트곡 ‘24시간이 모자라’에서 모티브를 얻은 행사명에 걸맞게 매 주차 별 25개의 프리미엄 브랜드를 선정해 7% 플러스 할인 쿠폰을 제공하고, 해당 브랜드의 인기 제품을 선별해 특가에 판매할 예정이다.

한편, LF몰의 신규 광고 캠페인 영상 및 프로모션과 관련한 자세한 내용은 LF몰 기획전에서 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr