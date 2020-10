대한그린파워, 최대주주 추가 투자로 300억원 규모 자금 확보…"신재생에너지사업 탄력"

[아시아경제 유현석 기자] 친환경 신재생에너지 전문기업 대한그린파워 대한그린파워 060900 | 코스닥 증권정보 현재가 1,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,175 2020.10.29 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일대한그린파워 "재원에너지 주식 30억원 취득"대한그린파워 “모회사 대한그린에너지, 1000억원 투자 유치” close 가 모회사 대한그린에너지의 추가 자금 투자 등 전폭적인 지원 속에 신재생에너지 사업을 적극 추진한다.

대한그린파워는 29일 최대주주 코르몬파트너스가 100억원 규모의 유상증자와 200억원 규모의 전환사채(CB) 대금 납입을 완료해 총 300억원 규모의 자금을 확보했다고 밝혔다. 코르몬파트너스는 대한그린에너지가 100% 지분을 보유 중인 회사다.

이번 유상증자로 최대주주 코르몬파트너스는 지분율이 기존 11.8%에서 17.7%로 확대됐다. 최대주주의 특수관계인인 대한그린에너지와 박근식 대한그린파워 대표의 지분이 더해지면 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 23.1%까지 늘어난다.

대한그린에너지는 지난 6월 기존 최대주주의 지분 인수를 통해 대한그린파워의 경영권을 확보했다. 지난 7월에는 대한그린파워 대표가 박근식 대한그린에너지 대표이사로 변경됐고 사명을 기존 케이알피앤이에서 대한그린파워로 변경하면서 태양광, 풍력발전을 위주로 하는 신재생에너지 사업에 본격적으로 뛰어들었다.

모회사 대한그린에너지를 통해 자금을 확보한 대한그린파워는 모회사와 공동으로 신재생에너지 사업인 풍력 및 태양광 발전 단지 조성과 운영 사업을 확대한다는 계획이다.

모회사 대한그린에너지는 2011년에 설립된 회사로 풍력과 태양광 발전단지 기획부터 설계, 인허가, 설치공사, 에퀴티 투자 및 프로젝트 파이낸싱, 발전소 소유 및 운영, 유지보수까지 발전 프로젝트 시작부터 종료까지 모든 과정을 수행하는 신재생에너지 전문 디벨로퍼다.

대한그린에너지는 영광백수풍력, 강원도 삼척 지역의 하장풍력, 삼수풍력 프로젝트 등을 수행하며 성장한 국내 1위 풍력 및 태양광 발전 디벨로퍼다. 국내 최대 규모의 풍력발전 단지인 전남 영광 소재의 140MW의 윈드팜(Wind Farm)을 주도적으로 개발했고 국내 최대의 육해상 복합 풍력발전인 영광풍력발전 개발을 성공적으로 수행했다. 영광풍력발전단지는 대한그린에너지가 지분 54%를 소유해 현재 최대주주 지위를 유지하고 있다.

또한 대한그린에너지는 내달 준공식을 앞둔 국내 최대 태양광발전(광백염전태양광발전, 99MW)을 개발했고 해당 단지의 최대 지분을 가지고 있는 등 국내 신재생에너지 업계에서 가장 주목받는 기업이다.

박근식 대한그린파워 대표는 "향후 진행되는 발전 프로젝트는 대한그린에너지가 발전단지 기획 및 시공을 담당하고 대한그린파워가 발전단지 기자재 확보 및 공급, 발전단지 완공 후 운영 및 유지보수를 담당하는 방향으로 사업을 재편할 계획"이라며 "정부의 그린뉴딜 정책에 따라 신재생에너지 투자가 어느 때보다 활발한 만큼 대한그린에너지와 대한그린파워를 국내 탑티어 신재생에너지 디벨로퍼라는 호칭에 어울리게 대규모 신재생에너지 프로젝트 발굴과 추진에 적극 앞장서 지속적으로 성장하는 회사로 이끌겠다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr