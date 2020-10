준지, 리복과 협업…스니커즈 '펌프 코트' 출시

두 브랜드 로고 활용한 바람막이, 모자 등 캡슐컬렉션 선봬

[아시아경제 조유진 기자] 삼성물산 패션부문의 글로벌 브랜드 준지는 스포츠웨어 브랜드 리복과 협업 상품을 국내에 첫 선을 보인다고 29일 밝혔다.

준지와 리복의 협업 상품인 '펌프 코트'는 리복의 대표 스니커즈 위에 준지만의 감각적인 디자인을 입혀 새롭게 탄생됐다.

특히 준지는 화려한 컬러와 스타일의 펌프 코트에 미니멀하고 정제된 아름다움을 추구하는 준지의 아이덴티티를 담았다.

또 펌프 코트의 한가지 컬러 안에서 다양한 텍스처의 믹스를 통해 기존에는 경험할 수 없었던 모던하고 세련된 스니커즈를 디자인했다.

이번 협업 상품은 블랙, 민트, 그레이, 화이트 등 4가지 컬러로 출시됐고, 가격은 29만원 이다.

시그니쳐 실루엣을 응용해 두 브랜드의 로고플레이를 활용한 바람막이 뿐 아니라 모자, 양말 등으로 구성된 캡슐컬렉션도 내놨다.

정욱준 준지 크리에이티브 디렉터(상무)는 “밀레니얼 세대와의 소통을 확대하는 차원에서 매 시즌 이종 브랜드나 디자이너와의 협업을 지속하고 있다”며 “100년이 넘는 스포츠웨어의 역사를 갖고 있는 리복과의 작품이 전세계 고객에게 새로운 영감과 즐거움의 원천으로 작용하길 바란다” 라고 말했다.

리복과의 협업 상품은 전국 준지 매장과 삼성물산 패션부문 통합 온라인몰 SSF샵에서 판매한다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr