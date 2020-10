퓨쳐스트림네트웍스 "PSI 인터내셔널, 지분 22.96% 301억원에 양수"

[아시아경제 이민지 기자] 퓨쳐스트림네트웍스 퓨쳐스트림네트웍스 214270 | 코스닥 증권정보 현재가 1,020 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,010 2020.10.29 08:16 장시작전(20분지연) 관련기사 美 IT기업 PSI인터내셔널, DBC·케어랩스?FSN 인수퓨쳐스트림네트웍스, "최대주주 옐로디지털마케팅, 지분 매각 추진 중"FSN ASIA "식스네트워크, 블록체인 기반 태국 디지털 보험 시스템 개발 협력 추진" close 는 최대주주인 주식회사 옐로디지털마케팅가 보유한 주식 2455만7567주 중 총 발행 주식의 22.96%에 해당하는 2315만6950주를 미국 IT·헬스케어 업체인 PSI 인터내셔널에 양도하는 주식 양수도 계약을 체결했다고 공시했다. 양수도 금액은 301억493만5000원이다. 이에 따라 옐로마케팅의 지분율은 1.39%로 변동됐다.

