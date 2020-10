[아시아경제 이광호 기자]한국조폐공사는 28일 연구개발특구진흥재단과 손잡고 포스트 코로나 시대를 이끌 벤처와 스타트업 기업 발굴 및 지원에 나선다고 밝혔다.

두 기관은 '조-연과 함께 포스트 코로나 시대를 이끌 주연 발굴'을 슬로건으로 크라우드펀딩 지원 사업을 공동으로 진행한다.

지원 대상 벤처 및 스타트업은 위변조방지·보안·인증 등 조폐공사의 업과 관련된 분야, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복·예방과 포스트 코로나 관련 사업 분야 기업으로, 모집 신청 마감은 다음달 5일이다.

선정된 기업은 조폐공사 임직원 대상 설명회 개최, 마케팅 콘텐츠 제작 및 홍보, 관련기술 자문 등의 지원을 받게 된다.

조용만 조폐공사 사장은 "이번 협업을 통해 벤처 등에 실효성 있는 지원이 이뤄지게 될 것으로 기대한다"며 "창업생태계 활성화 등 지역사회 발전에 더욱 노력하겠다"고 말했다.

