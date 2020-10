제주도립무용단 사무국 의상담당 ‘공개모집’

11월 12일~18일까지 접수…서류심사·면접시험 거쳐 12월 중 합격자 발표 예정

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도 문화예술진흥원은 제주의 문화예술을 선도하고 발전에 기여할 유능하고 참신한 제주특별자치도립무용단 사무국 의상 담당을 공개 모집한다고 28일 밝혔다.

지원자격은 관련 분야(공연 의상·의류·패션·복식 등)에 학사 이상의 학위를 소지하거나 관련 분야에서 3년 이상 실무경력이 있어야 하며, 서류심사와 면접시험을 통해 선발할 계획이다.

서류심사는 당해 직무수행에 관련되는 자격·경력 등이 기준에 적합한지를 심사하고, 면접시험은 학력·경력 및 예술단 운영의 전문성 운영 능력, 업무추진 역량을 종합적으로 심사한다.

접수 기간은 오는 11월 12일부터 18일까지(토·일요일 제외)이며, 12월 중으로 최종 합격자를 발표할 예정이다.

지원자는 제주특별자치도와 문화예술진흥원 홈페이지에 게시된 공고문에서 신청서 양식을 내려받아 작성해 문화예술진흥원 공연기획과로 직접 제출하거나 등기우편으로 접수하면 된다.

기타 자세한 사항은 문화예술진흥원 홈페이지 공고문을 참조하거나 공연기획과로 문의하면 된다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr