씨유박스, ‘2020 한국건설안전박람회’에서 워크스루 기술 선보인다

인공지능 얼굴인식 전문기업 씨유박스는 10월 28일부터 30일까지 일산 KINTEX에서 개최되는 ‘2020 한국건설안전박람회’에 참여한다.

이번 박람회에서 씨유박스는 SSP(smart space platform)의 핵심 기술 중 하나인 ‘워크스루(Walk-Through)' 얼굴인식 시스템을 선보인다. 관람객은 간편한 워크스루 체험을 위해 현장에서 스마트패드로 쉽고 빠르게 얼굴을 등록하여 즉시 워크스루를 체험할 수 있다.

또한 이번 박람회에서 사용하는 인공지능 얼굴인식 알고리즘은 최근 한국인터넷진흥원에서 에러율 0%로 인증 받은 ‘K-Face I’다. 씨유박스 SSP의 워크스루를 구현하는 핵심 기술로 평가 받기 때문에 업계의 귀추가 주목된다.

씨유박스 남운성 대표는 “이번 박람회에서 건설 관계자들에게 SSP 핵심 기술을 선보여, 다양한 아파트에 SSP를 확대하고, 입주민의 안전과 편의성을 극대화 할 것”이라고 밝혔다.

