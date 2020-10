강남제비스코, 국내 최초 BPA 걱정 없는 고내식성 제관도료 개발

[아시아경제 김종화 기자]강남제비스코㈜는 환경호르몬 걱정 없는 'BPA(Bisphenol A) Free' 고내식성 제관도료를 개발해 판매중이라고 28일 밝혔다.

식품 및 다양한 화학물질이 담기는 드럼의 안쪽에 주로 사용되는 내면용 제관도료는 내분비계 교란물질로 작용할 수 있는 환경호르몬인 'BPA' 용출을 근본적으로 차단하는 기술이 필요하지만, 국내에는 해당 기술이 없어 전량 수입 제품에 의존해 왔다.

이번에 제비스코에서 국내 최초로 BPA Free 제품 개발에 성공함으로써 내수시장을 잠식하고 있는 수입 제품을 이미 대체하고 있는 중이다. 뿐만 아니라 뛰어난 내식성, 외부충격에 강한 유연성 등 다양한 기능성과 함께 유럽연합 및 미국 식품용기 규격에도 부합하고 있어 해외시장 진출도 기대할 수 있게 됐다.

강남제비스코 관계자는 "그동안 수입 제품에만 의존하고 있었던 BPA Free Type 드럼용 내면도료를 개발함으로써 국내 제관도료의 기술력을 한단계 업그레이드 시켰다"면서 "지속적인 연구개발을 통해 우수한 성능의 환경친화적인 도료 개발을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

