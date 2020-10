롯데GRS, DT 역량 강화 배송업무 지원 위한 착용형 로봇 ‘웨어러블 로봇’ 테스트 운영

[아시아경제 최신혜 기자] 롯데GRS가 잠실에 위치한 롯데리아 캐슬프라점에서 착용형 로봇 기기 ‘웨어러블 로봇’ 도입 운영 테스트를 한 달간 진행한다고 28일 밝혔다.

롯데GRS가 테스트 운영하는 착용형 로봇 웨어러블 로봇은 외골격 보행 보조 개발 기업 ‘엑소아틀레트아시아’사가 개발한 엑사W 모델로 물류센터에서 활용되고 있으며, 최대 16㎏의 무게를 경감 시킬 수 있는 비 동력 방식의 인체공학적 로봇이다.

롯데GRS는 원재료 배송 하차 작업 및 작업자의 허리의 부담을 줄여 부상과 사고를 줄일 수 있는 웨어러블 로봇을 통해 업무 생산성 제고와 영업 매장에서 발생할 수 있는 재해 위험성 감소 등 로봇을 활용한 다양한 업무 영역에 대해 테스트를 진행할 계획이다.

롯데GRS는 현재 잠실 롯데월드몰 빌라드샬롯 매장과 TGI롯데몰 김포공항점에서 자율 주행 서빙 로봇 페니 기기를 배치해 로봇이 직접 테이블 서빙 및 쇼핑몰 안에서 다양한 할인 쿠폰 제공 등 이벤트용으로도 활용하고 있다. 이번 웨어러블 로봇 도입으로 영업 매장에 원재료 배송 업무 간소화 및 편의성 확대를 위해 자율주행이 가능한 ‘배송 카트 로봇’등을 활용한 추가적인 로봇 활용 방안을 모색 중에 있다.

