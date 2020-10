애경산업, 사북공공도서관에 위생용품 기부

[아시아경제 조유진 기자] 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 21,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,600 2020.10.28 08:11 장시작전(20분지연) 관련기사 요우커 기다리기 그만…글로벌 다시 뛰는 K뷰티애경산업, 루나 슬림 브로우 메이커'가습기 살균제 성분' 폐섬유화 유발한다 close (대표 임재영)은 강원도 정선군 사북읍에 위치한 사북공공도서관에 위생용품을 지원하는 전달식을 진행한다고 28일 밝혔다.

사북공공도서관의 재개관을 기념해 도서관을 이용하는 지역 주민들의 위생 관리 차원으로, 약 1000만원 상당의 위생 전문 브랜드 랩신의 손소독제, 핸드워시 등이 지원된다.

1998년 옛 광부사택 터에 세워진 사북공공도서관은 광산의 역사와 주민운동의 전통을 품은 도서관이다. ‘주민의 성장을 돕는 도서관’이라는 새로운 비전 아래 개관 20년 만에 새 단장을 마치고 재개관 행사를 진행한다.

이날 전달식에는 애경산업 관계자들과 정선군 최승준 군수, 사북공공도서관 황인욱 관장 등이 참석할 예정이다.

애경산업 관계자는 “사북공공도서관을 방문하는 지역 주민들의 위생 관리를 위해 이번 지원을 결정하게 됐다”며 “옛 광산의 역사를 전통을 가진 사북공공도서관 새 출발을 응원한다”고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr