구로구, 중장년 재취업 토털 프로젝트 운영

만 40세 이상 60세 미만 구직자 대상 … 11월16~20일 생애설계·재도약 프로그램 진행...11월6일까지 참여자 모집 … 수강생에게는 1대1 취업상담, 취업 연계 등 혜택 제공



[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 ‘중장년 재취업 토털 프로젝트’를 운영한다.

구로구는 “중장년층 구직자의 취업역량 강화를 돕기 위해 재취업 토털 프로젝트를 마련한다”고 28일 밝혔다.

‘중장년 재취업 토털 프로젝트’는 내달 16일부터 20일까지 노사발전재단 서울서부센터에서 열린다.

첫날에는 인생 돌아보기, 제2의 인생 계획 수립 등 생애설계 프로그램을 진행한다. 2일차부터는 재도약 프로그램을 통해 본격적인 취업교육을 실시한다. 교육은 워크넷 활용방법, 흥미·적성 탐색, 이력서 작성법, 면접전략, 인맥관리 기술 등의 내용으로 구성된다.

수강대상은 지역내 만 40세 이상 60세 미만 구직자 25명이다. 참여를 원하는 이는 11월6일까지 구로구청 일자리플러스센터로 방문 신청하면 된다. 선착순 마감.

수강생에게는 구직활동 증빙자료 제공, 일대일 취업상담, 취업 연계 등 혜택이 주어진다.

구로구 관계자는 “이번 재취업 토털 프로젝트가 인생 2막을 준비하는 중장년층에게 도움이 되길 바란다”고 전했다.

