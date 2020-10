이마트24, 가맹점주와 상상협약…재물 도난 보험 비용 지원

[아시아경제 임혜선 기자] 이마트24가 전 가맹점의 재해·재물 현금 도난 보험 비용을 전액 지원한다. 모든 가맹점이 자유롭게 이용할 수 있는 법률·노무 자문서비스도 신설한다.

이마트24는 27일 서울 성수동 소재 본사 대회의실에서 이마트24 가맹점사업자단체인 경영주 협의회와 상생협약식을 체결했다. 협약식에는 김장욱 이마트24 대표이사를 비롯한 임원들과 가맹점사업자를 대표해 경영주 협의회 회장 및 운영진이 참석했다.

먼저 이마트24 가맹점은 화재·풍수해·매장파손 등으로 인한 인테리어·상품 손실 및 외부인에 의한 현금도난 피해에 대해 보장을 받을 수 있다. 새롭게 가맹계약을 체결하는 신규점포 역시 계약체결과 동시에 동일한 보험혜택을 적용 받는다.

이마트24는 가맹점이 사업을 영위함에 있어 혹시라도 발생할지 모르는 사건·사고에 대비해 보험비용을 전액 지원하는 상생안을 마련했다. 이를 통해 가맹점은 상황 발생 시 실제 보장을 받는 것과 더불어 평소에도 심리적 안정감을 느낄 수 있게 됨으로써 매장 운영에만 집중할 수 있을 것으로 기대된다.

법률·노무 자문서비스도 신설한다. 이마트24는 오는 11월 2일부터 가맹점이 로펌으로부터 근무자와 관련된 노무 관련 내용 및 상가 임·대차 관련 법률 등 점포 운영에 필요한 상담을 받을 수 있는 서비스를 시작한다. 이번 서비스는 점포와 관련된 내용뿐만 아니라 개인적인 법률 자문까지 가능하다. 이마트24는 가맹점 경영주가 보다 안정적으로 매장을 운영할 수 있는 방안을 고민하던 중, 가장 어려워하는 부분 중 하나인 법률·노무 자문 서비스를 신설하게 됐다.

이미트24는 기존 상생 노력과 함께 이번 상생협약서에 기재된 새로운 상생제도가 가맹점과의 동반성장에 긍정적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

실제로 이마트24는 그동안 경영주협의회와 본사가 정기적으로 진행하는 협의체를 운영해 왔으며, 지난 해에는 상생협력조정위원회를 신설해 가맹점과의 소통 채널을 확대했다. 이러한 소통을 통해 서로의 목소리에 귀를 기울임으로써 올해 8월부터는 가맹점 경영주·직계가족·근무자까지 종합건강검진 할인혜택을 받을 수 있는 지원안도 마련한 바 있다.

김장욱 이마트24 대표는 "이번 상생협약식을 통해 이마트24와 가맹점이 서로의 입장을 이해하고 신뢰를 한 층 더 쌓을 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 가맹점과 함께 성장해 나갈 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

