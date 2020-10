추미애, '옵티머스 무혐의' 봐주기 수사 의혹 감찰 지시

[아시아경제 오현길 기자] 추미애 법무부 장관이 펀드 환매 중단 사태 이전인 재작년 옵티머스 관련 사건을 서울중앙지검이 무혐의 처분한 것과 관련해 진상를 파악하라며 법무부와 대검 감찰부에 합동감찰을 27일 지시했다.

추 장관은 전파진흥원이 옵티머스 펀드에 투자한 자금이 성지건설 인수 자금으로 사용된 사실이 과학기술부 감사를 통해 적발돼 수사의뢰가 이뤄졌지만, 당시 서울중앙지검은 기초적인 조사도 거치지 않은 채 전원 무혐의로 처분했다고 지적했다.

당시 서울중앙지검장은 윤석열 검찰총장이었다.

특히 추 장관은 서울중앙지검에서 무혐의 처분이 이뤄진 넉 달 뒤 서울남부지검에서 해당 자금을 유용한 혐의로 기소가 이뤄졌다고 지적했다.

추 장관은 서울중앙지검에서 이른바 봐주기 수사를 한 것은 아닌지 여부와 이 과정에서 전직 검찰총장 등 유력 인사들의 로비에 의한 사건 무마가 있었는지 여부에 대해 감찰이 필요하다고 설명했다.

또 당시 사건을 처리한 부장검사는 검찰총장 청문회에 관여하고 이후 대검의 핵심 보직으로 이동한 점, 당시 사건 변호인도 검찰총장과 긴밀한 관계에 있었다고 강조했다.

추 장관은 옵티머스 사건 처리와 관련해 당시 윤석열 서울중앙지검장에게 보고됐는지 여부도 함께 감찰해야 한다고 주장했다.

