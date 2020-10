[아시아경제 금보령 기자] 우편 투표에 대해 문제 제기를 한 도널드 트럼프 미국 대통령의 트윗에 트위터가 경고 표시를 나타냈다.

트럼프 대통령은 27일(현지 시간) "미국 전역에서 치러지고 있는 우편 투표에는 큰 문제와 불일치가 존재한다. 11월3일에 최종 합산돼야만 한다"고 적었다.

트위터는 트럼프 대통령 트윗을 '논란이 되는'의 의미를 가진 'disputed' 메시지로 판단했다. 이번 대통령 선거에서 유권자들에게 혼란을 줄 수 있어서다.

트위터 측은 "트윗에 공유된 일부 또는 전체 콘텐츠에 대해 이의가 제기되었으며 선거 또는 다른 공적인 절차에 참여하는 방법에 대한 오해를 일으킬 수 있다"고 부연 설명을 적었다.

또 우편 투표의 안전성을 설명하는 게시글 링크도 트럼프 대통령의 트윗에 함께 표시했다.

